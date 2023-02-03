Мир 03 февраля 2023, 12:17 Перспективу полного банкротства Украины сочли неизбежной Медведев спрогнозировал падение ВВП Украины по итогам года на 5–10% Ministry of Defense of Ukraine

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ВВП Украины в 2023 году может опуститься на 5–10%. Цифры говорят о том, что перспектива полного банкротства украинской государственности приобретает отчетливые очертания. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что Россия продолжит работать над достижением целей спецоперации.

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«А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5–10%», — отметил Медведев.

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По словам зампреда Совбеза, перспектива банкротства украинской государственности и неизбежность конца вырисовывается все более отчетливо.

В качестве примера он привел данные американского банка Goldman Sachs, что финансовые потери Украины от конфликта с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов.

Ранее Медведев пообещал рост поставок всех видов вооружений и техники в российские войска в 2023 году.