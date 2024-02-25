Мир 25 февраля 2024, 11:14 Перспектива очередной революции в Грузии сохранится Политолог Дудчак предупредил о возможных протестах в Грузии Konstantin Volkov/news.ru/globallookpress

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Грузия не стремится открывать «второй фронт» против России, однако хочет попасть в Евросоюз, а среди условий — обязательное присоединение к антироссийским санкциям. Об этом сообщило РИА «Новости». Политолог Александр Дудчак рассказал изданию, что европейскую повестку в основном продвигает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Эксперт предположил, что после парламентских выборов в стране могут вспыхнуть протесты, организованные оппозицией. Дудчак подчеркнул, что сохраняется перспектива революции.

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Сейчас от Грузии требуют подчинения западному курсу, отметил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Он добавил, что государство пока не до конца следует ультиматумам.

Ранее США ввели антироссийские санкции против 500 компаний. Под ограничения попали несколько банков, а также оператор платежной системы «Мир». Экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден посчитал, что таким образом американские власти продемонстрировали свое безумие.

Ввести новые ограничения планирует также Япония.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал россиян отомстить Западу за санкции.