21 ноября 2023, 08:01
Персональные санкции США коснулись двух российских военных
Госдеп ввел санкции против двух российских военных и запретил им въезд в США
Полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина внесли в черный список США за обвинения в нарушении прав человека во время боевых действий. Госдеп запретил им въезд в страну, сообщил ТАСС.
«В результате сегодняшних действий Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
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Российских военнослужащих обвинили в нарушении прав человека в селе Андреевка Киевской области и причастности к «внесудебным расправам». Азатбека Омурбекова заподозрили в связи с событиями в Буче.
Западные санкции не обрушили российскую экономику, но спровоцировали мировой рост инфляции и угрозу рецессии. Французская газета Le Monde заявила, что Россия адаптировала производство и поставки, благодаря чему нивелировала последствия ограничений.
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