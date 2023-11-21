Мир 21 ноября 2023, 08:01 Персональные санкции США коснулись двух российских военных Госдеп ввел санкции против двух российских военных и запретил им въезд в США РИА «Новости»

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Полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина внесли в черный список США за обвинения в нарушении прав человека во время боевых действий. Госдеп запретил им въезд в страну, сообщил ТАСС.

«В результате сегодняшних действий Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Российских военнослужащих обвинили в нарушении прав человека в селе Андреевка Киевской области и причастности к «внесудебным расправам». Азатбека Омурбекова заподозрили в связи с событиями в Буче.

Западные санкции не обрушили российскую экономику, но спровоцировали мировой рост инфляции и угрозу рецессии. Французская газета Le Monde заявила, что Россия адаптировала производство и поставки, благодаря чему нивелировала последствия ограничений.