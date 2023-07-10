Мир 10 июля 2023, 15:08 Персидский залив понадеялся на продление зерновой сделки ТАСС: члены ССАГПЗ рассчитывают на продление зерновой сделки РИА «Новости»

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Члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива заинтересованы в продлении зерновой сделки. Об этом заявил генсек Джассим Мухаммед аль-Будайви, сообщил ТАСС.

«Страны ССАГПЗ надеются на продление соглашения об экспорте зерна из России и с Украины по Черному морю с целью облегчения поставок», — сказал он в Москве на министерской встрече стратегического диалога России и организации.

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Джассим Мухаммед аль-Будайви заявил, что это поможет обеспечить продовольственную безопасность в мире.

В последний раз зерновую сделку продлили до 17 июля. МИД России заявил, что оснований для ее новой пролонгации нет, так как санкции с экспорта отечественной сельхозпродукции и удобрений не сняли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страна своевременно объявит о своем окончательном решении.

Турция выступила за сохранение черноморских продовольственных договоренностей, сообщили «Известия». Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стороны продолжили обсуждать такую возможность. По его словам, зерновая сделка станет главной темой встречи или телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.