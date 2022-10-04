Перманентная тяжба. Аналитик Колчин объяснил, почему иск Трампа к CNN бесперспективен | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Перманентная тяжба. Аналитик Колчин объяснил, почему иск Трампа к CNN бесперспективен Аналитик Колчин: иск Трампа к CNN о клевете не приведет к разоблачению демократов Unsplash

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Бывший президент США республиканец Дональд Трамп подал иск против CNN за клевету. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин объяснил «360», что даже если он выиграет суд, это не приведет к разоблачению демократов.

«Судебное разбирательство между Трампом и продемократическими американскими медиа носит практически перманентный характер. Новый иск к CNN является лишь новым этапом в этой большой кампании», — сказал он.

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Демократические СМИ вели активную антитрамповскую политику, засыпали медиапространство различными фейками. Это сыграло свою роль в результатах выборов. Однако практика показала, что судебный процесс может затянуться на годы и не привести к каким-либо серьезным изменениям.

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«Даже если Трамп выиграет суд, серьезным информационным поводом, разоблачающим демократов, это не станет», — предупредил он.

Дональд Трамп потребовал от CNN 475 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету и навешивание ярлыков расиста, «русского лакея», повстанца и Гитлера. Телеканал усилил нападки после того, как стало известно о его планах баллотироваться в президенты. Дело рассмотрит федеральный суд штата Флорида.

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