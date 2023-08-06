06 августа 2023, 09:10
Пережившие атомную бомбардировку жители Хиросимы выдвинули требование премьеру Японии
Kyodo: премьеру Японии выдвинули требование по договору о запрещении ядерного оружия
Жители Хиросимы, пережившие атомную бомбардировку, потребовали, чтобы власти страны подписали договор о запрещении ядерного оружия. Об этом они заявили на встрече с премьером Фумио Кисидой, сообщило агентство Kyodo.
По мнению японцев, путь к миру без ядерного оружия можно создать только через этот договор.
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Кисида в своей речи пообещал лишь прилагать соответствующие усилия в отношении стран, обладающих таким видом оружия.
На сегодняшний день в Японии проживают 113,6 тысячи человек, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. За 2022 год их число уменьшилось на пять тысяч.
Ядерное оружие
Япония
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