Мир 06 августа 2023, 09:10 Пережившие атомную бомбардировку жители Хиросимы выдвинули требование премьеру Японии Kyodo: премьеру Японии выдвинули требование по договору о запрещении ядерного оружия Unsplash

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Жители Хиросимы, пережившие атомную бомбардировку, потребовали, чтобы власти страны подписали договор о запрещении ядерного оружия. Об этом они заявили на встрече с премьером Фумио Кисидой, сообщило агентство Kyodo.

По мнению японцев, путь к миру без ядерного оружия можно создать только через этот договор.

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Кисида в своей речи пообещал лишь прилагать соответствующие усилия в отношении стран, обладающих таким видом оружия.

На сегодняшний день в Японии проживают 113,6 тысячи человек, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. За 2022 год их число уменьшилось на пять тысяч.