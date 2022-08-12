Пережившего нападение писателя Салмана Рушди поместили в операционную

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, на которого было совершено нападение в Нью-Йорке, находится в операционном блоке. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на агента Эндрю Уайли.

Инцидент произошел 12 августа перед выступлением Рушди. Неизвестный мужчина набросился с ножом на писателя, когда он находился прямо на сцене. По данным полиции, ему нанесли ранение в шею.

Пострадавшего срочно госпитализировали, доставив в больницу вертолетом. Информации о состоянии Рушди пока нет. Агент Уайли только подтвердил, что его клиента перевели в операционную.

Творчество Рушди относят к магическому реализму. Он является лауреатом Букеровской премии за роман «Дети полуночи». В 2007 году британская королева Елизавета II посвятила писателя в рыцари за особые заслуги в области литературы.

Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что нападение на Рушди может быть связано с публикацией его «Сатанинских стихов». По мнению эксперта, этим произведением автор оскорбил мусульманский мир.