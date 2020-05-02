Пережившая испанку пенсионерка вылечилась от коронавируса

Француженка Элен Лефевр в возрасте 106 лет выздоровела после заражения коронавирусом. Это не первая пандемия в жизни женщины — Элен застала и времена испанки.

Как написала газета «Le Parisien», у пенсионерки выявили COVID-19 15 апреля, у нее была высокая температура и сильная слабость. При этом она проживала в доме престарелых.

Ее изолировали в комнате, врачи решили ее не отвозить в больницу. Сейчас Элен Лефевр чувствует хорошо.

Француженка родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Когда в мире началась пандемия вируса гриппа (испанка), ей было всего пять лет. Во время Второй мировой войны ей пришлось с матерью бежать из Франции, которую оккупировали немецкие фашисты.

Во Франции от СОVID-19 умерло почти 24,6 тысячи человек, более 130 тысяч болеют опасным вирусом. По всему миру общее число зараженных 2019-nСоV достигло 3,2 миллиона человек. Около 233 тысячи случаев закончились летальным исходом.