Мир 23 июля 2023, 19:14 Перезапуск переговоров с Ираном по ядерной сделке допустили в США Госсекретарь Блинкен: США не исключали начало новых переговоров с Ираном по ядерной сделке РИА «Новости»

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США не стали исключать возможности возвращения к переговорам с Ираном по ядерному вопросу. В будущем стороны могут снизить напряженность в отношениях на этой почве. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

На данный момент, по его словам, США не готовы обсуждать сделку по иранской ядерной программе. Однако американское руководство указало на необходимость «провести деэскалацию» напряженности между двумя государствами.

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«Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам», — добавил Блинкен.

Великобритания, Германия и Франция могут нарушить ядерную сделку из-за приписываемых Ирану поставок беспилотников в Россию. Главы стран также указали, что не готовы снимать ограничения с Тегерана на исследования, разработку и производство баллистических ракет, срок действия которых истекает 18 октября.