Перевозивший соляную кислоту поезд сошел с рельсов в США. Видео

В американском штате Миннесота с рельсов сошел поезд, который перевозил вагоны с соляной кислотой. Спасатели работают над ликвидацией последствий происшествия, сообщил Fox9.

Офицеры просят людей избегать районов Хоторн-стрит и Ольстед-авеню в городе Альберт-Ли до тех пор, пока спасатели полностью не ликвидируют последствия схода вагонов.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Изначально полиция сообщила о сходе с рельсов 50 вагонов, но через некоторое время было уточнено, что сошло 28 вагонов. Поезд перевозил «смешанные грузы», в том числе в двух вагонах находилась соляная кислота. Представитель компании Union Pacific, которая владеет самой большой сетью железных дорог в США, заявил, что компания вместе с местными властями участвует в разработке плана реагирования.

Директор по чрезвычайным ситуациям округа Фриборн сказал, что утечка не представляет угрозы для общественности.

По его словам, было установлено несколько барьеров, которые должны предотвратить попадание соляной кислоты в городское озеро.