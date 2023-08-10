Мир 10 августа 2023, 04:12 Переворот в Нигере посчитали полезным для России ABC: переворот в Нигере может помочь России в противостоянии с Европой Freepik

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Смена правительства в Нигере может сыграть на руку России, написала испанская газета ABC. РФ сможет укрепить свои позиции для противостояния с Европой.

Район к югу от Сахары, известный как Сахель, важен для России в стратегическом плане для формирования «зажима» в отношении Европы, отметили авторы материала. События в Нигере могут повторить произошедшее в Мали и Буркина-Фасо, там Франция уже потеряла свое влияние.

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Военный захват власти в Нигере потряс американское руководство. Особенно недоумение вызвало участие в мятеже генерала Муссы Салау Барму, которого военные США «обхаживали» последние 30 лет, написало издание.

Страны Евросоюза начали готовить санкции в отношении мятежников, совершивших госпереворот в Нигере. ЕС определяет критерии для карательных мер. Следующим шагом будут рестрикции против отдельных мятежных военных.