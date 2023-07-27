27 июля 2023, 10:46
Переворот в Нигере обсудят на саммите «Россия — Африка»
Пресс-секретарь Песков: участники саммита «Россия — Африка» обсудят ситуацию в Нигере
Мятеж гвардейцев в Нигере активно обсуждали на полях саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге и поднимут эту тему на основных мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое событие невозможно обойти вниманием, сообщили «Известия».
«На полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка, как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита», — сказал он журналистам.
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Дмитрий Песков уверен, что переворот в Нигере обсудят и при открытии саммита, 27 мая, и в заключительный день. По его словам, такие события на африканском континенте невозможно обойти стороной.
Саммит «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 делегаций. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и пожелал плодотворной работы.
Мятежники из президентской гвардии окружили дворец лидера Нигера Мохамеда Базума и взяли его в заложники. Переговоры с армией не принесли результатов. Поводом, по информации Jeune Afrique, могло стать решение президента отправить в отставку командира гвардии генерала Омара Тчиани. Газета Le Monde заявила, что в Нигере произошел государственный переворот.
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