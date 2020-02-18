«Переводят стрелки». Политик ответил главе МИД Украины на заявление про войну России и Белоруссии
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что между Россией и Белоруссией начнется война. Об этом сообщило РИА «Новости». Глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свое мнение об этом утверждении.
По данным радио Sputnik, политик считает, что такими словами Украина просто «переводит стрелки», чтобы отвлечь внимание от проблем у них в стране.
«На самом деле, ничего общего с реальными событиями в мировой политике такие заявления не имеют», — заверил Колесниченко.