«Переводят стрелки». Политик ответил главе МИД Украины на заявление про войну России и Белоруссии

По данным радио Sputnik, политик считает, что такими словами Украина просто «переводит стрелки», чтобы отвлечь внимание от проблем у них в стране.

«На самом деле, ничего общего с реальными событиями в мировой политике такие заявления не имеют», — заверил Колесниченко.