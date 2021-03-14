Переводчик оказался неподходящим для работы над стихами афроамериканки из-за цвета кожи и пола

Испанское издательство Univers отказалось от услуг каталонского переводчика Виктора Обьольса, который должен был перевести стихи афроамериканки Аманды Горман. Обьольс рассказал CNN, что ему отказали из-за того, что он белый.

Обьольсу в начале февраля поступило предложение перевести на каталонский язык стих Аманды Горман, которая прославилась после выступления на инаугурации президента США Джо Байдена. Обьольс выполнил свою работу, но после этого издателю Univers сообщили, что он не подходит для выполнения этой работы. Гонорар ему все равно обещали выплатить.

Обьольс, который переводил на каталонский Уильяма Шекспира и Оскара Уайльда, пояснил, что в его навыках никто не сомневался. По его словам, представители Горман искали более подходящего человека для такой работы — это должна быть женщина-активистка, желательно темнокожая.

Это уже второй подобный случай в Европе, связанный с афроамериканкой. От перевода стиха Горман ранее отказалась писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд.

В западных СМИ ранее разгорелся скандал вокруг интервью принца Гарри и Меган Маркл, которые заявили, что столкнулись с расизмом в королевской семье.