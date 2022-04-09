Переводчик Google предложил заменить «дорогих русских» на «мертвых»

Переводчик Google начал заменять фразу «дорогие русские» при переводе с английского на «мертвые русские». По-видимому, сервис продолжает расширять свой русофобский словарь.

Если забить в Google Translate фразу Dear Russians («дорогие русские») для перевода с английского, то при наборе сервис предложит заменить прилагательное на dead («мертвые»).

Это уже не первый пример из русофобского словаря Google, наличие которого в самой компании отрицают. В 2016 году, например, когда он начал переводить словосочетание «Российская Федерация» с украинского на русский как «Мордор», это объяснили технической ошибкой, возникшей в алгоритме сервиса.

Источник фото: скриншот Google Translate

Очевидно, по такому же алгоритму имя министра иностранных дел Сергея Лаврова переводилось на русский «грустная лошадка», а слово «россияне» заменялось на «оккупанты».

Ранее из поисковой выдачи Google таинственным образом исчезли сайты российских Минобороны и МИД. Роскомнадзор потребовал от поисковика снять ограничения. В Google заявили, что они ни при чем, списав все на проблемы самих сайтов с индексацией.