Перевод в посольство России на 890 тысяч долларов заблокировали в Болгарии

Перевод на 890 тысяч долларов в посольство России заблокировали в одном из банков Болгарии. Министр финансов страны Асен Василев пояснил, что заморозка поступления средств произошла автоматически, так как попадает под введенные санкции Евросоюза.

Он отметил, что российские дипломаты объяснили, что речь идет о деньгах, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам посольства.

«Сейчас мы согласовываем с Еврокомиссией вопрос, можно ли снять блокировку с этого перевода и не станет ли это нарушением санкций», — привело слова Василева Болгарское радио.

Как сообщил ТАСС, председатель группы «Есть такой народ» болгарского парламента Тошко Йорданов предупредил власти страны о последствиях заморозки перевода. Он подчеркнул, что российские власти получили все основания для блокировки счетов посольства Болгарии в Москве.