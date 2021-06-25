Перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест объяснили попыткой Белоруссии успокоить Запад

Белорусские власти решили перевести Романа Протасевича и Софью Сапегу под домашний арест, чтобы немного успокоить Запад и показать, что «они не такие уж и звери». Таким мнением с «360» поделился независимый политолог из Белоруссии Александр Класковский.

«Один из мотивов для белорусских властей — это попытаться как-то смягчить эффект этой истории и попытаться немножко успокоить Запад. <…> Ну и потом, важный момент заключается в том, что из Протасевича уже выжали пиаровский эффект белорусские власти — он публично раскаялся, с ним было большое интервью», — объяснил Класковский.

Политолог допустил, что после проявления гуманизма в отношении раскаявшегося врага руководство Белоруссии может использовать Протасевича для решения внутриполитических проблем — продемонстрировать обществу, что с оппозицией можно вести диалог, если она настроена нерадикально. Класковский напомнил, что руководство России сразу после начала протестов в Белоруссии призывало власти республики к конституционной реформе и общественному диалогу.

«О ее (Софьи Сапеги — прим. ред.) судьбе хлопотал Владимир Путин — эта тема поднималась на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в мае. И в этом случае, я думаю, белорусское руководство тоже делает жест доброй воли по отношению к Москве в первую очередь», — добавил политолог.

Арестованных в Минске после происшествия с лайнером Ryanair бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку из России Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест. Экстренная посадка летевшего из Афин в Вильнюс самолета вызвала большой резонанс и недовольство в Европейском союзе и Соединенных Штатах.