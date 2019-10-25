Перестрелку в Харькове связали с убийством депутата Госдумы Вороненкова

«Два харьковчанина вышли из супермаркета и направлялись к своим автомобилям, которые были припаркованы через дорогу. Возле магазина их ожидал злоумышленник, который открыл огонь. Оба были ранены. Один умер в карете скорой, второго с ранениями бедра, плеча и головы доставили в больницу. Злоумышленник сел в автомобиль Toyota RAV-4, отъехал, поджег машину и оставил ее», — рассказал о происшествии глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

По его словам, киллера принялись догонять полицейские, а когда догнали, взять не смогли В районе Южного вокзала убийца, осознав, что попал в окружение, подорвал себя гранатой. От взрыва он получил ранения, несовместимые с жизнью.

«При себе у него было еще четыре гранаты Ф-1», — добавил Сокуренко.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Горловки, который в последнее время обитал в Харькове. Киллер был один.

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Как рассказали источники в харьковской полиции, в перестрелке погиб Владимир Борох по прозвищу Тайсон. Кроме того, ранен его непосредственный патрон, глава организации «Оплот» Георгий Исаков по прозвищу Жора, он же Боксер. Оба мужчины ранее подчинялись главе харьковского спортивного клуба «Оплот» Евгению Жилину, которого застрелили в Подмосковье в сентябре 2016 года. «Оплот» известен тем, что с первых дней Майдана в Киеве выступил его ярым противником, а множество имевших отношение к клубу мужчин с оружием в руках выступили против устроивших переворот новых киевских властей.

Бороха связывают с убийством депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в 2017 году. Впрочем, в ходе следствия не было собрано достаточно доказательств, чтобы выдвинуть Бороху обвинения в причастности к убийству россиянина.