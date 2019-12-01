Перестрелка между членами наркокартеля и полицейскими произошла в Мексике. 14 человек погибли

Вооруженные члены Северо-восточного наркокартеля (СDN) атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон (штат Коауила) в Мексике. В результате завязавшейся перестрелки погибли 14 человек.

Как сообщило издание El Universal со ссылкой на губернатора штата Мигеля Рикельме, во время происшествия погибли четверо полицейских. Еще шестеро стражей порядка получили ранения различной степени тяжести. Вооруженные до зубов бандиты заявились в городок с населением пять тысяч человек на семи бронированных пикапах и начали стрелять по государственным учреждениям.

«Они хотели наделать много шума и посеять хаос и страх», — заявил Рикельме и добавил, что такого масштабного нападения еще не было. Члены CDN время от времени пытаются проникнуть в Коауилу, но в таком внушительном составе они ранее не атаковали ни разу.

На помощь полицейским прибыли сотрудники прокуратуры и военные. Они уничтожили все бронированные автомобили из которых преступники вели огонь, а также изъяли оружие и боеприпасы.