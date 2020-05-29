Перестрелка водителей автобусов под Киевом попала на видео. Настоящую пальбу устроили прямо во дворе

Утром 29 мая в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка. Участниками конфликта стали официальные перевозчики и водители, занимающиеся нелегальным извозом. В Сеть попали кадры разборок.

На них можно увидеть десятки мужчин с оружием. Одни из них стоят во дворе дома, другие на проезжей части. Издание «Страна» написало, что полиция задержала участников. По данным на утро пятницы, это примерно десять вооруженных людей.

Первое сообщение о разборках поступило в дежурную часть около 07:15, написала «Российская газета». На место выехали стражи порядка. Некоторые из задержанных — жители других регионов Украины. У них забрали оружие, «сейчас устанавливают его принадлежность», уточнили в полиции Киевской области.

Заместитель министра МВД страны Антон Геращенко рассказал, что три человека ранены. Открыто уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщил портал «Украина.ру».

Пока не ясно, кто первым открыл стрельбу. По предварительным данным, она велась из различных видов оружия. Полицейские заявили, что причиной конфликта стал «раздел территории» между официальными перевозчиками и «бомбилами». Первые стали возвращаться к работе после смягчения ограничительных мер, вторые возили пассажиров весь период самоизоляции.