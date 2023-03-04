04 марта 2023, 14:26
Перестрелка произошла в одном из супермаркетов в Баку, есть погибший
Один человек погиб в результате перестрелки в супермаркете Баку
Перестрелка произошла в супермаркете в Хатаинском районе Баку, погиб один человек. Об этом сообщило издание 1news.az.
По предварительной информации, неизвестные напали на инкассаторскую машину, припаркованную рядом с торговым центром. Началась стрельба, жертвой которой стал один человек.
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На место происшествия выехали оперативные службы. В Генеральной прокуратуре сообщили, что идет расследование ЧП.
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«По указанному факту в прокуратуре проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», — заявили в ведомстве.
Официальной информации о задержании нападавших пока что не поступало.
Стрельба
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