Мир 04 марта 2023, 14:26 Перестрелка произошла в одном из супермаркетов в Баку, есть погибший Один человек погиб в результате перестрелки в супермаркете Баку РИА «Новости»

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Перестрелка произошла в супермаркете в Хатаинском районе Баку, погиб один человек. Об этом сообщило издание 1news.az.

По предварительной информации, неизвестные напали на инкассаторскую машину, припаркованную рядом с торговым центром. Началась стрельба, жертвой которой стал один человек.

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На место происшествия выехали оперативные службы. В Генеральной прокуратуре сообщили, что идет расследование ЧП.

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«По указанному факту в прокуратуре проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», — заявили в ведомстве.

Официальной информации о задержании нападавших пока что не поступало.