Перестрелка произошла на погранзаставе в Таджикистане. Два силовика погибли

В ночь на вторник вооруженная группа напала на пограничную заставу в Таджикистане. В результате обстрела погиб один военный и один сотрудник милиции.

Информацию об этом подтвердил сообщил пресс-центр пограничных войск республики.

«В ночь на 06 ноября в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировал «Интерфакс».

Преступники захватили пять модернизированных автомата Калашникова (АКМ). В результате проведения спецоперации 15 нападавших нейтрализовали, пять из них — задержали.

«Оставшиеся четыре члена группы бежавшие в направлении селения Эсанбой района Рудаки, были задержаны», — говорится в сообщении МВД республики.

Также в МВД Таджикистана уточнили, что в результате операции силовых структур четыре автомобиля нападавших уничтожены.

Во время перестрелки погибли солдат пограничных войск и работник Министерства внутренних дел Таджикистана. Оперативно-следственная группа разбирается в обстоятельствах случившегося.

В свою очередь пограничное ведомство Узбекистана заявило, что изучает данные о нападении в соседнем Таджикистане.

«Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию», — заявил РИА «Новости» представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) республики. Он отметил, что узбекская сторона находится на связи с таджикскими коллегами.