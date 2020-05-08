Перестрелка произошла на киргизско-таджикской границе

Огонь открыли пограничники из Таджикистана, утверждают источники агентства в Бишкеке. Они обстреляли из гранатометов киргизский пограничный пост Максат, а потом и временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. Киргизские пограничники ответили зеркально: открыли огонь по территории Таджикистана.

Шесть военнослужащих ГПС Киргизии получили ранения различной степени тяжести. Погиб 41-летний прапорщик Равшанбек Муминов, раненных госпитализировали, им оказана медицинская помощь. Состояние двух военнослужащих врачи оценивают как тяжелое. Однако в пресс-службе Минздрава Киргизии «Интерфаксу» сообщили о восьми пострадавших, среди них есть ребенок.

По данным МИД Киргизии, вооруженный конфликт произошел на неописанном участке госграницы. По заявлению ведомства, там представители Таджикистана без согласования приступили к строительству военного наблюдательного пункта. После перестрелки премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить меры по защите рубежей на киргизско-таджикской границе.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана придерживается иной точки зрения. По словам его представителей, киргизские пограничники первыми открыли огонь и ранили несколько мирных граждан.