Перестрелка произошла на избирательном участке в Армении

На одном из избирательных участков в Армении прозвучали выстрелы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла в Араратской области Армении. По предварительным данным, конфликт случился между представителями партий «Процветающая Армения» и «Подъем». Известно, что стрельба велась из газового пистолета. Оружие было изъято полицейскими. О пострадавших информации не поступало.

В воскресенье на внеочередных парламентских выборах будут бороться за право формирования нового правительства 25 политических сил. В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян в преддверии внеочередных парламентских выборов рассказал о своем взгляде на конфликт в Нагорном Карабахе. Он выразил надежду, что отдельные территории Карабаха получится вернуть мирным путем. Кочарян подчеркнул, что оставшиеся территории понесли сильные разрушения, многие жители остались без крыши над головой. По его мнению, раньше была возможность остановить войну, но правительство не воспользовалось этим.