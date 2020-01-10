Перестрелка на границе с Таджикистаном привела к эвакуации киргизского села

Конфликт на границе с Таджикистаном стал поводом для эвакуации жителей одного из киргизских сел. Людей временно переселили в здание школы. Ситуация постепенно стабилизируется.

В учебном заведении находятся жители села Кок-Таш, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Баткенской области Киргизии. В безопасное место направили и проживающие в приграничном районе Дахма.

По информации республиканской Государственной пограничной службы, в ночь на 10 января неизвестные забросали камнями несколько автомобилей и дом киргизстанцев. Когда на место происшествия прибыли пограничники, по ним начали стрелять из мелкокалиберного оружия. В погранслужбе уверяют, что огонь открыли со стороны Таджикистана.

«В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка <…> характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности», — подчеркнули в ведомстве.

Подразделения пограничников, которые находятся в Баткенской области, перевели на усиленный режим службы.

Конфликты между местным населением или пограничниками на киргизско-таджикском участке госграницы случаются периодически. Основной их причиной становится невозможность определить, где именно находится граница между двумя государствами.