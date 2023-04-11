11 апреля 2023, 17:50
Перестрелка между военными произошла на границе Азербайджана и Армении
Власти Армении и Азербайджана сообщили о погибших при столкновениях на границе
Перестрелка между военными произошла на границе Азербайджана и Армении, есть погибшие и раненые. Об этом заявили в военных ведомствах двух республик, передал ТАСС.
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военных при обстреле со стороны Армении на Лачинском направлении.
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«В результате провокации противоположной стороны погибли и ранены военнослужащие азербайджанской армии», — отметили в ведомстве, не уточнив число жертв.
Пресс-служба Минобороны Армении сообщила об обстреле по армянским солдатам, которые занимались инженерными работами в районе общины Тех Сюникской области.
«По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые», — отметили в ведомстве.
Ранее политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что организатором нового витка конфликта между Арменией и Азербайджаном стали США.
Конфликт Азербайджана и Армении
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