Мир 11 апреля 2023, 17:50 Перестрелка между военными произошла на границе Азербайджана и Армении Власти Армении и Азербайджана сообщили о погибших при столкновениях на границе Аппарат президента Республики Армения

Читать 360tv в

Перестрелка между военными произошла на границе Азербайджана и Армении, есть погибшие и раненые. Об этом заявили в военных ведомствах двух республик, передал ТАСС.

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели и ранении военных при обстреле со стороны Армении на Лачинском направлении.

Реклама

«В результате провокации противоположной стороны погибли и ранены военнослужащие азербайджанской армии», — отметили в ведомстве, не уточнив число жертв.

Пресс-служба Минобороны Армении сообщила об обстреле по армянским солдатам, которые занимались инженерными работами в районе общины Тех Сюникской области.

«По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые», — отметили в ведомстве.

Ранее политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что организатором нового витка конфликта между Арменией и Азербайджаном стали США.