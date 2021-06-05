Перестрелка из-за скота произошла на границе Армении и Азербайджана

Военнослужащие Армении и Азербайджана устроили перестрелку на границе, сообщили в армянском Минобороны. Инцидент произошел, когда армянский пастух попытался вернуть свое стадо.

Скот из села Кут Гегаркуникской области Армении ушел к азербайджанской границе. Когда пастух приблизился к военным, в его сторону открыли огонь.

На место прибыли военнослужащие Армении, в направлении которых также был открыт огонь, сообщило ведомство. Когда армяне ответили на стрельбу, перестрелка прекратилась.

Большую часть животных возвратили пастуху. В перестрелке никто не пострадал.

В Министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщения о стрельбе.

«Обстановка на границе спокойная. Никакого нарушения огня не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

Заявление армянской стороны там назвали провокацией.

Ранее в азербайджанском Минобороны сообщили о задержании шести армянских военных при попытке перехода границы.

В Армении ответили, что людей взяли в плен, когда они проводили инженерные работы в воинской части на приграничном участке Гегаркуникской области.

После окончания последней войны в Карабахе, проходившей в сентябре–ноябре 2020 года, Армения и Азербайджан спорят об установлении границы.

Ситуация обострилась 12 мая, когда азербайджанские силы, по данным армянской стороны, продвинулись вглубь территории Армении на 3,5 километра. Конфликт удалось уладить.