Мир 03 января 2023, 20:08 Перестраховочные компании перестали включать в полисы Россию, Украину и Белоруссию Reuters узнало об отказе перестраховщиков иметь дело с Россией, Украиной и Белоруссией

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Перестраховщики отказались иметь дело с Россией, Белоруссией и Украиной. Три страны стали запрещенными для включения в страховые полисы с 1 января 2023 года, сообщило агентство Reuters.

Перестраховочные компании решили не рисковать, опасаясь убытков, связанных с конфликтом на Украине. Кроме того, возникли серьезные трудности с оформлением страховки, которая покрывает три страны бывшего СССР.

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Вслед за перестраховщиками постепенно начинают отказываться от работы на нестабильном рынке в зоне конфликта и страховые компании. Главная причина — отсутствие гарантий покрыть свои риски.

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С 1 января 2023 года Япония перестала страховать суда от военного ущерба в российских водах. Зарубежные фирмы отказались от заключения таких соглашений из-за рисков, связанных с навигацией у берегов РФ. По мнению экспертов, решение может негативно сказаться на поставках в страну СПГ.