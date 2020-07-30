«Перестали бояться». В Минске на митинг в поддержку Тихановской вышло более 25 тысяч человек

На минской площади Бангалор в Советском районе белорусской столицы на митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской по состоянию на 19:20 мск собрались свыше 25 тысяч человек.

Об этом «360» сообщили участники митинга. Они сообщили, что впервые за 26 лет на улицы вышло столько людей. «Перестали бояться», — сообщили очевидцы. По их наблюдениям, люди продолжают пребывать.

Через час по данным правозащитной организации «Весна» на площади Бангалор собралось около 34 тысяч человек.

После объявлении о «задержании боевиков ЧВК «Вагнер» власти усилили меры безопасности на массовых мероприятиях. На площадь митингующие попадают через пункты досмотра. На месте проведения митинга нет интернета, мобильная связь периодически пропадает.