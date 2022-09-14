Пересмотр Евросоюзом санкций с наступлением холодов допустили в Венгрии | 360°

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Пересмотр Евросоюзом санкций с наступлением холодов допустили в Венгрии

Госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Менцер допустил пересмотр ЕС санкций

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Евросоюз может пересмотреть санкционную политику уже осенью, считает госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер. Он отметил, что такой сценарий возможен, поскольку с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь» в Западной Европе.

«Санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе <…> Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. <…>  Пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», — заявил Менцер в эфире телеканала М1.

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Политик заметил, что хорошо рассуждать о поставках газа, когда за окном жара, когда наступают холода, то «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе».

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Он также не исключил, что на фоне уходящего лета «все больше людей увидят реальность». Менцер заверил также, что в стране газ «обязательно будет», отметили «Известия». Хранилища, по его словам, «заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее поднял вопрос о сохранении санкций против России. Это произошло на встрече руководителей энергетических ведомств Евросоюза.

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