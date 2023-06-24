Мир 24 июня 2023, 17:36 Зеленский одобрил действия Пригожина. Глава «Вагнера» на стороне врага Президент Украины Зеленский косвенно поддержал действия основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина Официальный сайт Президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале косвенно поддержал главу частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела после призывов к вооруженному мятежу.

Зеленский написал, что ему очевидна «слабость России», а в самой стране якобы «наблюдается хаос».

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ФСБ завела дело против Пригожина по обвинению в планировании вооруженного мятежа, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Ситуацию вокруг ЧВК осудил президент Владимир Путин, назвав ее ударом в спину и предательством.

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала связанные с «Вагнером» крупные сообщества, а провайдеры закрыли доступ к сайтам СМИ, подконтрольных структурам Пригожина.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что военная техника ЧВК «Вагнер» начала движение по территории региона. Он отметил, что муниципальные власти и правоохранительные органы предприняли необходимые меры для защиты мирных жителей.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «360», что украинское военное командование использует мятеж Пригожина в собственных пропагандистских целях.