«Перешел „красную черту“»: политолог назвал «грандиозной ошибкой» слова Байдена

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал «грандиозной ошибкой» слова президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, написала «Общественная служба новостей».

После интервью Байдена ведущему Джорджу Стефанопулосу российского посла из США отозвали в Москву для консультации. Лозанский считает, что это тревожный сигнал.

«Байден перешел „красную черту“. Это грандиозная ошибка. России ответить на это легко. Санкции уже уходят на второй план. Сейчас не было бы большой беды», — поделился мнением эксперт.

Как он заметил, американские ученые, бывшие министры и сенаторы уверены, что сейчас повышается опасность ядерной катастрофы. По мнению Лозанского, теперь нужно говорить не об ограничениях, а том, как избежать применения ядерного оружия.