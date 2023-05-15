Мир 15 мая 2023, 19:05 «Перешел четкую границу». Захарова прокомментировала нацистское приветствие Шольца Представитель МИД Захарова: Шольц перешел границу, произнеся лозунг нацистов РИА «Новости»

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц перешел границу, проведенную до него немецкими властями, публично выкрикнув нацистское приветствие на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на кадры в немецких и украинских СМИ, где канцлер Германии выкрикивает приветствие «Слава Украине!». Она напомнила, что эта кричалка с жестом в виде поднятой вверх руки является лозунгом нацистов.

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«Так бандеровские коллаборационисты салютовали частям вермахта, въезжавшим на оккупированные земли, когда те, лязгая гусеницами и скрипя сапогами, проезжали и проходили по улицам и проселочным дорогам Украины», — написала она в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ допустила, что, зигуя, германские политики хотят прогнуться перед США после коррупционных скандалов. Она также добавила, что «дурное образование западных элит не освобождает от ответственности».

Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В немецком Ахене ему вручили премию Карла Великого. Во время речи президента Украины награда упала на пол, в этом Зеленский обвинил русских.