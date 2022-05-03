Перешедшая под контроль ВС РФ Новая Каховка запустила фонтаны к 9 Мая

В Новой Каховке Херсонской области, которую контролируют ВС РФ, запустили фонтаны в преддверии Дня Победы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Новая Каховка оказалась под контролем ВС РФ еще с начала спецоперации. Возможность полноценно отметить 9 Мая появилась здесь только с приходом российской армии. Ранее на Украине за распространение коммунистической символики и празднование Дня Победы можно было попасть под уголовное дело и получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее также сообщалось, что местные активисты впервые за последние восемь лет подняли над Новой Каховкой знамена Победы.

В Молдавии георгиевскую ленту в апреле запретили. Президент Майя Санду заявила, что место этого символа — «в мусорном ведре истории». Эксперты предположили, что так Санду хотела выслужиться перед Западом. Позже жителям Гагаузской автономии разрешили изготовлять, хранить и носить символы, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, в частности георгиевскую ленту и красные флаги.