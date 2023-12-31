Мир 31 декабря 2023, 21:18 Переселенцев на Украине захотели лишить льготных выплат Вице-премьер Верещук: украинских переселенцев могут лишить льготных выплат Unsplash

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Около двух миллионов внутренних переселенцев на Украине могут лишиться социальных выплат. Об этом сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

«На сегодняшний день действует постановление министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать два миллиона внутренне перемещенных лиц», — отметила политик.

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Сейчас такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, 40% из них живут исключительно на государственную помощь.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный ранее заявил, что Украину ждут большие сложности при отсутствии дополнительного финансирования со стороны Запада. Первыми пострадают люди, которые получают социальные выплаты. Пособия либо урежут, либо отменят. Вторыми под удар попадут пенсионеры.