«Переплюнул Голливуд». Болгары назвали цирком обращение Байдена к россиянам

Президент США Джо Байден обратился к россиянам на фоне ситуации вокруг Украины. Его выступление высмеяли и назвали цирком читатели болгарского интернет-издания Dir.

В своем обращении американский лидер заявил, что не верит в желание жителей России воевать с украинцами. При этом он добавил, что возможность «вторжения» все еще остается. Под новостью о выступлении собралось большое количество комментариев.

«По выдумкам переплюнули Голливуд. Получился какой-то латиноамериканский сериал», — написал один из пользователей.

Он добавил, что в этой многосерийной ленте придумали классический счастливый финал со «спасением» Украины Западом.

«Думаю, мы стали свидетелями цирка», — отметил еще один читатель.

«Вот это у Джо уверенность в себе, после двух лет правления его поддерживает 30% американцев, и он обращается напрямую к российскому народу. <…> Навел порядок у себя и начал соседа поучать», — заявили в комментариях.

Также пользователи предложили Байдену призвать жителей России захотеть вступить в НАТО. Они осудили президента США за распространение ложной информации и попросили предоставить доказательства стягивания российских войск к границе.