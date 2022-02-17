facebook_pixel
    17 февраля 2022, 00:26

    «Переплюнул Голливуд». Болгары назвали цирком обращение Байдена к россиянам

    Читатели болгарского портала Dir назвали цирком обращение Байдена к россиянам

    Дарья Бунякова

    Президент США Джо Байден обратился к россиянам на фоне ситуации вокруг Украины. Его выступление высмеяли и назвали цирком читатели болгарского интернет-издания Dir.

    «Переплюнул Голливуд». Болгары назвали цирком обращение Байдена к россиянам

    В своем обращении американский лидер заявил, что не верит в желание жителей России воевать с украинцами. При этом он добавил, что возможность «вторжения» все еще остается. Под новостью о выступлении собралось большое количество комментариев.

    «По выдумкам переплюнули Голливуд. Получился какой-то латиноамериканский сериал», — написал один из пользователей.

    Он добавил, что в этой многосерийной ленте придумали классический счастливый финал со «спасением» Украины Западом.

    «Думаю, мы стали свидетелями цирка», — отметил еще один читатель.

    «Вот это у Джо уверенность в себе, после двух лет правления его поддерживает 30% американцев, и он обращается напрямую к российскому народу. <…> Навел порядок у себя и начал соседа поучать», — заявили в комментариях.

    Также пользователи предложили Байдену призвать жителей России захотеть вступить в НАТО. Они осудили президента США за распространение ложной информации и попросили предоставить доказательства стягивания российских войск к границе.