Переписка депутата с проституткой разозлила Зеленского

Пранкер вынудил украинского депутата извиниться за переписку с проституткой Подробнее

Председатель «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что глава государства едва не лишил Яременко мандата после истории с проституткой. Парламентарий пошутил, что случай с депутатом — это последствия турборежима, поскольку украинские законодатели практически живут в Раде, и у них нет времени на личную жизнь.

«Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция», — напомнил Арахамия.

По данным издания, в конце октября журналистам удалось заснять экран смартфона Яременко, когда народный избранник обсуждал с некой дамой условия оказания интимных услуг.