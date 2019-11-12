Переписка депутата с проституткой разозлила Зеленского
Лидера Незалежной Владимира Зеленского разозлило, что депутат его партии «Слуга народа» Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте, передает «Газета.ru».
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Председатель «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что глава государства едва не лишил Яременко мандата после истории с проституткой. Парламентарий пошутил, что случай с депутатом — это последствия турборежима, поскольку украинские законодатели практически живут в Раде, и у них нет времени на личную жизнь.
«Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция», — напомнил Арахамия.
По данным издания, в конце октября журналистам удалось заснять экран смартфона Яременко, когда народный избранник обсуждал с некой дамой условия оказания интимных услуг.