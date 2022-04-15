Пограничники задержали мужчину. Он пытался покинуть Украину, переодевшись в женщину

Украинские пограничники в Одесской области задержали 26-летнего мужчину, который пытался покинуть страну и отправиться в Молдавию, переодевшись женщиной. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Такси с оказавшейся пассажиром пассажиркой остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе.

Путешественник при себе имел паспорт военнообязанного гражданина.

Пограничники оформили на мужчину документы административного производства и проинформировали о нем территориальный центр комплектования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Донбассе численность армии составляет около 44 тысяч человек. Он назвал регион главным местом боев и призвать западные страны ускорить поставки вооружения.