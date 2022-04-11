Россия предупредила ООН о подготовке провокации в Одессе с переодетыми бойцами ВСУ

Власти Украины готовят масштабную и кровавую провокацию в Одессе с участием бойцов ВСУ, переодетых в российскую военную форму. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что получил эту информацию от местных жителей.

«В городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом», — заявил Полянский.

О подготовке властями Украины при помощи британских спецслужб новых постановочных кадрах о якобы расправах российских военных над мирными жителями сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

В ведомстве заявили, что фейковые фото и видео украинские и западные журналисты начнут снимать в населенных пунктах Сумской области, откуда российские войска ушли еще три недели назад.

В штабе подчеркнули, что на Украине начала работать целая сеть иностранных специалистов, которые занимаются организацией постановочных кадров с телами мирных жителей.