Мир 06 марта 2024, 16:09 Перенос премьеры довел сценариста до смерти Сценарист умер от сердечного приступа после переноса премьеры его нового фильма

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В Индии режиссер и сценарист Низам Роутер умер за несколько дней до выхода своего фильма. У мужчины случился сердечный приступ, сообщило издание OnManorama.

Низам Роутер прославился, в том числе за счет триллера 2013 года «Радио».

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Авторы статьи отметили, что с последнюю работу сценариста сопутствовали проблемы. Сначала Совет цензоров Керала потребовал изменить название картины, затем премьеру перенесли с 1 марта на неделю. Причиной тому послужили забастовки членов FEUOK, организации владельцев кинотеатров Керала.

FEUOK 23 февраля объявили бойкот новым фильмам из-за новых технических условий, на выполнение которых требуются большие расходы.

Роутер за несколько часов до смерти опубликовал в соцсети трейлер своей картины. Он скончался 6 марта в возрасте 48 лет.