Парад Победы в Приднестровье перенесли на сентябрь

Военный парад в честь Дня Победы в Приднестровье перенеси на 2 сентября из-за сохраняющейся в республике угрозы терактов. С таким заявлением выступил глава непризнанного региона Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что подготовка к проведению парада Победы 9 мая шла полным ходом, но из-за серии терактов, которые произошли в Приднестровье в конце апреля, его пришлось отменить.

«Если есть угроза, мы не можем подвергать жителей опасности. На День Республики, если ситуация будет иная, конечно же, мы проведем парад, посвященный Победе и Дню образования нашего государства», — привел слова Красносельского ТАСС.

Вместе с парадом Победы в Приднестровье отменили большую часть массовых мероприятий. В ряде населенных пунктов прошли церемонии возложения цветов к могилам советских солдат, отдельные шествия в рамках акции «Бессмертный полк» и встречи с ветеранами.

Серия нападений и взрывов произошла в Приднестровье в конце апреля. От обстрелов пострадало здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе. Детонация бомб произошла в районе села Парканы, а также неизвестные подорвали вышки радиотелецентра около поселка Маяк.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал случившееся терактами и подчеркнул, что за ними стоят боевые группы, проникшие с территории Украины. На фоне обострения ситуации власти республики отменили проведение парада Победы.