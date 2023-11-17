Мир 17 ноября 2023, 17:47 «Перенервничал». Президент Австрии рассказал об укусе собаки Майи Санду Президент Австрии Беллен заявил, что пес Санду укусил его из-за волнения Hendrik Schmidt/dpa

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Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу Австрии Александра Ван дер Беллена. Австрийский президент сообщил в соцсети X, что пес просто перенервничал.

«Я понимаю, почему его переполнили эмоции. Он перенервничал из-за того, что был окружен людьми», — сказал политик.

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Президент признался, что очень любит собак. Поэтому он подарил питомцу Санду плюшевого медвежонка.

Пес Санду укусил президента Австрии во дворе здания администрации в Кишиневе. Беллен хотел погладить собаку, но животное укусило австрийского лидера за руку. Беллену пришлось некоторое время прикрывать укушенное место пластырем.

Ранее овчарку президента Джо Байдена Коммандера увезли из Белого дома. Любимый пес американского лидера с октября 2022 года по январь 2023 года 10 раз нападал на персонал администрации. Решающим стал 11-й случай, когда Коммандер снова укусил офицера.