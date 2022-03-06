Перенджиев объяснил цель проекта США по созданию украинского правительства в изгнании

Источники The Washington Post заявили, что власти США рассматривают вариант создать «правительство Украины в изгнании» на территории Польши. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире «360» назвал такой план еще одной составляющей информационно-политического противодействия России.

«Правительство в изгнании подразумевает сохранение у него некоего легального статуса, то есть это правительство, которое может и должно прийти снова к власти. На практике это означает информационно-политическое противодействие», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что у Украины уже есть правительство в изгнании — страну после Майдана покинули президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.

«[Сейчас] Запад пытается играть в такие игры. Посмотрим, что скажут на этот счет наши официальные лица», — добавил Перенджиев.

Политолог добавил, что когда речь идет о власти, свято место пусто никогда не бывает. «Все вопросы, связанные с властными структурами, если те лица убегут за границу, надо будет [решать] украинскому обществу, рассматривать вопрос по формированию новых властных структур на демократической основе. В любом случае, кто будет руководить украинским обществом, будет решать само украинское общество», — заключил он.

Накануне спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уехал в Польшу. По его словам, об этом заявляют депутаты Рады. По их словам, они приехали во Львов, чтобы встретиться с Зеленским, но оказалось, что он уехал на польскую территорию.