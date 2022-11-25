Мир 25 ноября 2022, 02:05 Перемены в Twitter вызвали беспокойство в Евросоюзе Еврокомиссар Рейндерс заявил о беспокойстве ЕС после снижения контроля в Twitter Unsplash

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Члены Евросоюза обеспокоены массовыми увольнениям в Twitter. Также они обратили внимание на снижение контроля за нежелательным контентом в этой соцсети.

«Во время встречи в штаб-квартире Twitter я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС», — сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Twitter и другие соцсети сильно снизили рассмотрение уведомлений о публикациях призывов к насилию и ненависти. Уровень намного ниже того, который должен быть в соответствии с правилами Евросоюза в этой сфере сказано в докладе ЕС.

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По данным Financial Times, социальная сеть закрыла свое представительство в Брюсселе после увольнения сотрудников, отвечающие за соответствие контента Twitter европейским правилам.

Новый владелец Twitter Илон Маск ранее пообещал вернуть доступ к страницам владельцам заблокированных аккаунтов. Он анонсировал масштабную амнистию уже на следующей неделе.