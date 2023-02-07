Эксклюзив 07 февраля 2023, 12:41 Перемен не предвидится. Россиянам объяснили, что означают слова Японии о желании мирного договора Политолог Станкевич: заявление Японии о мирном договоре с РФ было чисто формальным Викимедиа

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Заявление правительства Японии о стремлении к мирному договору с Россией носит формальный характер — это просто подтверждение неизменности многолетней позиции, пояснил «360» политолог, независимый аналитик, советник президента по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич. По его словам, никаких сдвигов в отношении двух стран не предвидится.

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«И в принципе не предполагается каких-то действий вслед за этим, скажем так, ритуальным дипломатическим заявлением. Сейчас отношения фундаментально испорчены, продуктивного диалога нет, и относиться с оптимизмом к этому заявлению не приходится», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что Япония проводит «заведомо избыточную» санкционную политику, которая никак не помогает урегулированию конфликта на Украине, но создает стену между Японией и Россией. При этом японской стороне невыгодно портить отношения.

«Она остро нуждается в поставках энергоносителей, а Россия — естественный поставщик и долгие годы выполняла обязательства. Япония бездумно рвет экономические связи, которые потом будет крайне сложно восстанавливать, а восстанавливать все равно придется», — уверен Станкевич.

Возродить дух дипломатии

Говоря о территориальном споре двух стран (именно ему мог бы положить конец мирный договор, который Япония и Россия не могут заключить уже 77 лет), эксперт напомнил, что этот спор носит односторонний характер. Россия в дискуссию не вступает, не видя конструктивных сдвигов с японской стороны, а Япония сохраняет прежние требования относительно Курильских островов, которые Россия считает неприемлемыми. Однако по мнению Станкевича, диалог надо возобновить.

«Хотя бы в том ключе, который намечался в период, когда правительство возглавлял Синдзо Абэ — пожалуй, самый конструктивный из японских премьеров последних десятилетий. Нужно возродить тот дух, который он устанавливал в нашем дипломатическом диалоге», — считает политолог.

В ближайшей перспективе перемены маловероятны, добавил он. Но в дальнейшем, когда вступит в дипломатическую стадию украинский вопрос и произойдут перемены в политической ситуации в Японии, все возможно.