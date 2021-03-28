facebook_pixel
    28 марта 2021, 00:16

    Перекрывшее Суэцкий канал судно попытаются убрать во время прилива

    Кирилл Фролов

    Суэцкий канал, перекрытый с 23 марта, попытаются разблокировать этой ночью. Во время прилива контейнеровоз Ever Given попробуют снять с мели, сообщил РИА «Новости» источник в администрации канала.

    Перекрывшее Суэцкий канал судно попытаются убрать во время прилива

    «Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать [на работу буксиров]», — сказал собеседник агентства.

    По его мнению, Ever Given полностью переместят в середину русла канала во время наиболее высокого прилива в полночь (час ночи 28 марта по московскому времени).

    «На смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива», — отметил источник.

    Четырехсотметровое судно Ever Given село на мель на 151-м километре канала, полностью заблокировав движение по нему.

    В пятницу, 26 марта, компания-оператор судна заявляла, что потребуется минимум два-три дня, чтобы снять его с мели. В субботу контейнеровоз удалось немного подвинуть.

    Суэцкий канал находится в Египте, его длина 160 километров. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Канал позволяет судам курсировать между Европой и Азией, не огибая Африку.