Перекрывшее Суэцкий канал судно попытаются убрать во время прилива

Суэцкий канал, перекрытый с 23 марта, попытаются разблокировать этой ночью. Во время прилива контейнеровоз Ever Given попробуют снять с мели, сообщил РИА «Новости» источник в администрации канала.

«Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать [на работу буксиров]», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, Ever Given полностью переместят в середину русла канала во время наиболее высокого прилива в полночь (час ночи 28 марта по московскому времени).

«На смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива», — отметил источник.

Четырехсотметровое судно Ever Given село на мель на 151-м километре канала, полностью заблокировав движение по нему.

В пятницу, 26 марта, компания-оператор судна заявляла, что потребуется минимум два-три дня, чтобы снять его с мели. В субботу контейнеровоз удалось немного подвинуть.

Суэцкий канал находится в Египте, его длина 160 километров. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Канал позволяет судам курсировать между Европой и Азией, не огибая Африку.