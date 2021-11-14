В ЕС оценили угрозу Лукашенко перекрыть газ в Европу

Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко перекрыть поставки газа через территорию страны в Европу, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Свое мнение по этому вопросу Боррель высказал в эфире France 24.

«Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ред.) посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог [перекрыть подачу газа в Европу], он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», — отметил глава дипмиссии ЕС.

В четверг, 11 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если западные санкции коснутся границ республики, то транзит газа в Европу будет прекращен. Белорусский лидер напомнил, что в защите суверенитета и независимости Белоруссия не остановится ни перед чем.

Теоретически Белоруссия может прекратить поставки российского газа в Европу через свою территорию, но практически это маловероятно, считает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В беседе с «360» он отметил, что это может ударить по интересам РФ и отношениям Москвы и Минска.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Лукашенко ничего не говорил о своих планах остановить перекачку газа в Европу на фоне миграционного кризиса.