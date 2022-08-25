Перекресток улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в Нью-Йорке назвали Ukrainian Way, то есть «Украинский путь». Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Сергей Кислица, передал телеканал «Звезда».

«Четырнадцатого июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании участков Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в „Украинский путь“», — сообщил он.

К слову, район Брайтон-Бич, перекресток которого получил такое несчастливое название, также известен как «Маленькая Одесса», потому что там живут много русских.

Изображения противопехотных мин «Лепесток» появились на тротуаре у посольства Соединенных Штатов в Москве. Десяток листовок с изображениями злополучных мин наклеили на тротуар и на бетонные блоки у здания посольства на Садовом кольце. QR-код на них ведет на сайт petalsinblood.com («Лепестки в крови»), где на английском и русском языках опубликованы призывы остановить применение этих мин и фотографии пострадавших мирных жителей.