Мир 22 июля 2023, 18:29 «Перейдет к радикальным действиям». Планы Зеленского раскрыли на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский втянет НАТО в конфликт с Россией в Черном море Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский предпримет все усилия для того, чтобы втянуть в конфликт с Россией страны НАТО. Таким прогнозом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин поделился в своем блоге на YouTube-канале.

«Украина переходит к радикальным действиям. Зеленский, как партия войны, не будет смотреть ни на кого, ни на какие увещевания, поскольку сорваны любые стоп-краны для того, чтобы остановить боевые действия», — сказал он.

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Соскин выразил уверенность, что опасные шаги украинского лидера и напряженная обстановка в регионе могут привлечь к участию в конфликте Румынию и Болгарию. Также он не исключил, что Черное море может стать открытым театром военных действий.

Ранее Минобороны Украины заявило, что все идущие через акваторию Черного моря к российским морским портам суда будет рассматривать как перевозящие военные грузы.

Россия перестала участвовать в зерновой сделке с ООН, Турцией и Украиной 18 июля.