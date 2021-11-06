Переизбранный президент Узбекистана вступил в должность

В Узбекистане прошла церемония инаугурации президента Шавката Мирзиеева, переизбранного на второй срок. Глава республики принес присягу и вступил в должность. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мирзиеев принес присягу на заседании обеих палат парламента. В зал сената перед началом церемонии впервые внесли штандарт и знак президента, которые были утверждены в прошлом месяце.

Новое удостоверение президента Мирзиееву вручил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

Мирзиеев произнес присягу, положив руку на Конституцию и Коран. Он поблагодарил жителей Узбекистана, которые проголосовали за него, а также других кандидатов за участие в выборах.

Президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Шавкат Мирзиеев набрал на них 80,12% голосов, явка составила 80,4%. Помимо действующего президента, в выборах участвовали еще четыре кандидата: Максуда Варисова (Народно-демократическая партия), получившая 6,63% голосов, Алишер Кадыров («Национальное возрождение», 5,48%), Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия, 4,14%) и Бахром Абдухалимов («Справедливость», 3,39%).

Президент РФ Владимир Путин после выборов поздравил Мирзиеева с уверенной победой, передавал RT.